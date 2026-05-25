焼肉の和民では、2026年5月25日から29日まで、平日ランチタイム限定で「29の日特別セール」を開催しています。ご飯のおかわりが何杯でも無料5月29日の「肉の日」企画として、「ワタミ上カルビランチ」の価格は据え置きのまま、ワタミ上カルビが通常と比べて29％増量中です。さらに、「ワタミ上カルビランチ」を注文した人限定で、ご飯のおかわりが何杯でも無料に。お肉とご飯をたっぷりと堪能できます。価格は1628円。値段そのまま