「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日正午現在で任天堂が「買い予想数上昇」１位となっている。 ２５日の東証プライム市場で、任天堂は４日続落。８日取引終了後、２７年３月期の連結純利益は３１００億円（前期比２６．９％減）と減益予想を公表し、年間配当は５７円減の１６２円とした。ゲーム機「ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２（ニンテンドースイッチ・ツー