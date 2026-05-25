午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５８４、値下がり銘柄数は９５４、変わらずは２５銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、空運、ガラス・土石など。値下がりで目立つのは鉱業、小売、倉庫・運輸など。 出所：MINKABU PRESS