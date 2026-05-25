レントラックスが続伸している。前週末２２日の取引終了後に発表した４月度の月次売上高が前年同月比１２．５倍の４１億８７００万円と大幅増となり、１１カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。今年２月９日付で井嶋金銀工業を子会社化したことなどが寄与した。なお、「レントラックス（Ｒｅｎｔｒａｃｋｓ）」に登録した広告掲載媒体の運営者数であるパートナーサイト運営者数は前月比４７３人増の６