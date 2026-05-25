和心は大幅に３日続伸している。きょう寄り前、かんざし専門店「かんざし屋ｗａｒｇｏ」の主力１店舗が５月２１日に日次売上高２００万円を突破して過去最高を更新したと発表しており、株価の刺激材料となっている。既存顧客に加え新規顧客の来店が大幅に増加していることから、海外顧客がＳＮＳに投稿したコンテンツの拡散が集客に好影響を与えた可能性があるという。なお、店舗運営上の観点から店舗名の公表は控える。 出