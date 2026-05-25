（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄、新幹線）は信号関連の異常の影響で、25日午前8時から臨時ダイヤでの運行を行っている。南行き、北行きともに、各駅に停車する列車を毎時3本運行している。高鉄によると、ビジネスクラスを除き全車自由席となる。南行きは南港駅（台北市）を、北行きは左営駅（南部・高雄市）をそれぞれ毎時0分、20分、40分に出発する。乗車券の払い戻しなどは関連規定に基づいて行うという。交通部（交通省）の