【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月26日放送の『うたコン』では、歌謡界の女王・美空ひばりの名曲を特集する。 ■曲目 「お祭りマンボ」梅谷心愛 「人生一路」丘みどり 「夢乱舞」丘みどり 「車屋さん」川中美幸・東京力車 「一本の鉛筆」二階堂和美 「港町十三番地」西山琳久 「柔」中川晃教 「真赤な太陽」長屋晴子（緑黄色社会） 「リンゴ追分」福田こうへい 「志～こころざし～」福田こうへい 「章