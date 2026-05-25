【写真】ジェシー『パンチドランク・ウーマン』クランクアップ＆オフショット ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－ Season2』の公式SNSが、ジェシー（SixTONES）のクランクアップショットを公開した。 ■ジェシー、クランクアップで見せた圧巻スタイル 投稿では「ジェシーさんの最後は白岩刑務所にて！ みんなに見守られてアップしました」とつづられ