25日13時現在の日経平均株価は前週末比1919.48円（3.03％）高の6万5258.55円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は584、値下がりは954、変わらずは25と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を360.43円押し上げている。次いでアドテスト が278.77円、東エレク が212.19円、ＴＤＫ が203.65円、キオクシア が171.30円と続く。 マイナス寄与度は27