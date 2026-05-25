北海道テレビ（HTB）の伝説的バラエティ番組「水曜どうでしょう」で、タレントの大泉洋さんが長年叫び続けてきたあのお決まりのセリフ「よし、訴えるぞ！」が、ついに現実の企画として動き出しました。番組のカメラ担当ディレクターである嬉野雅道（うれしー）さんの公式情報を発信するXアカウント「ほぼT木」が、「水曜どうでしょう幹部、いよいよ『訴えられる』ことになりました」と衝撃の緊急告知を投稿し、藩士（水曜どう