この記事をまとめると ■日本郵便は2025年に日本で最大規模となる行政処分を受けた ■物流は事故を起こすと当事者以外にも大きな被害を及ぼす可能性が高い ■消費者は物流関係者に支えられていることを忘れずに敬意をもつことが大切だ 「処分された」だけでは済まされない 物流の不祥事で近年最大規模といえそうなのが、日本郵便での不適切な点呼による行政処分ではないだろうか。全国で3000カ所以上ある郵便局の70％で不適切な