この衣装ならではのパフォーマンスか。元AKB48の岡部麟が5月22日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に生出演。カメラの前で大胆に寝転び、共演者たちを悩殺した。【映像】岡部麟の大胆パフォーマンス番組では「正しく歌いきれ！ワンコーラスカラオケ!!」を実施した。ルールは、歌詞を見ずに文字通り正しく歌いきればOKといったもので、この日のお題はYOASOBIの「アイドル」。モデルの羽方るなと元ラ