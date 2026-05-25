チームみらいの安野党首は、超党派の国民会議で議論されている食料品の消費税減税の対案として、個人の所得に連動した形で現金給付をする案を発表しました。チームみらい安野貴博 党首「食料品消費税の引き下げ0％案、1％案と同等の財源規模のもとで困っている層に厚く早く確実に届けるような設計を目指しました」チームみらいの安野党首は、きょう（25日）マイナンバー制度などを活用し、個人の所得に応じて現金給付を行う