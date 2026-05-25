モデルとして世界を舞台に活躍してきた岡本多緒が、現地時間5月23日に閉幕した「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門の最優秀女優賞を受賞した。日本人として同賞を受賞するのは史上初の快挙となる。【動画】岡本多緒、日本人初の最優秀女優賞カンヌ授賞式の模様今年のカンヌでは、日本映画として『急に具合が悪くなる』（濱口竜介監督）、『箱の中の羊』（是枝裕和監督）、『ナギダイアリー』（深田晃司監督）の3