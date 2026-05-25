俳優の有村架純（33）が、デコルテあらわな自然体ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】有村架純のベッドでの“無防備な姿”や自然体ショットこれまでもInstagramで、足や背中を大胆に見せた姿を披露し注目を集めてきた有村。2026年2月24日にはベッドに寝転ぶ自然体なオフショットを投稿し、「彼氏とお泊まりっぽい。可愛過ぎる」「突き抜けた可愛さで疲れが癒やされました」など、数多くのコメントが寄せられ、話題に