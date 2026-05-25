女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が26日、第42話が放送される。千佳子（仲間由紀恵）の手術が成功したことを受け、病院の意向でりん（見上）や直美（上坂）たち見習い生がフユ（猫背椿）ら看病婦に看護を教えることとなった。そんなある日、男性が重傷を負って運ばれ緊急手術が行われることに。今井（古川雄大）と黒川（平埜生成