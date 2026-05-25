週明け２５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値に比べて２０００円以上高い６万５４００円台まで上昇した。６万５０００円台に乗せるのは取引時間中として初めて。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の進展が好感され、原油価格の急落も買い材料となっている。これまでの取引時間中の最高値は、今月１４日につけた６万３７９９円３２銭。午前の終値は１８０３円７４銭高の６万５１４２円８１銭だ