お笑いコンビ「シャンプーハット」のてつじ（50）が25日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。生放送されたお笑い賞レースを振り返った。開口一番、上沼恵美子が「てっちゃん惜しかったね」と呼びかけた。シャンプーハットはお笑い賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」でベスト8に進出し、16日にフジテレビで生放送されたグランプリファイナルに出演。ベスト4をかけて「リニア」と激突したが、敗