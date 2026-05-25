【レブロンキスシュガースクラブ メタモンパッケージ 4種】 6月4日～数量限定発売 価格：各990円 レブロンは、リップケアシリーズ「レブロンキスシュガースクラブ」より、「ポケットモンスター」に登場するへんしんが苦手なポケモン「メタモン」のパッケージ（4種）を6月4日から数量限定で発売する。価格は各990円。 「レブロンキス