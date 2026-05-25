巨人のフリアン・ティマ外野手（２１）は２５日に、都内の球団事務所で行われた支配下登録会見に出席。背番号は「５０」に決定した。会見場に姿を現したティマは「こんにちは。支配下になりました。これから一軍で頑張ります」と日本語であいさつすると「東京ドームでホームランを打ってベースを駆けまわりながらファンの歓声を浴びる。それが今の一番の目標です」と意気込みを語った。日本に滞在してからおよそ６年が経とう