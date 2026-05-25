【スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ】 7月31日 公開 7月31日に日米同時公開される映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の日本版ポスターが公開された。 本作は、トム・ホランドさん演じる「スパイダーマン」シリーズの新作。「スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム」から4年後、大人になったピータ