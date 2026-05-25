Cygamesは、漫画アプリ「サイコミ」にて、5月25日昼12：00より、メロくてほろ苦いラブロマンス『愛はいらない 恋させてよ』(著・あめみくろ)の連載を開始した。『愛はいらない 恋させてよ』は、沼子、マンネリちゃん、サブカルさん、地雷姫、4人の女子大生が織り成すメロくてほろ苦いラブロマンス。○担当編集からのおすすめコメントXなどでリアルなラブストーリー漫画を発信し、何度もバズってきたあめみくろ先生の新連載です。4