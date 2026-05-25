● 愛用する腕時計を手がかりに"人生の時"を語ってもらうインタビュー連載『夢を刻む、芸人の時計』。テレビでおなじみのあの芸人は、どんな若手時代を過ごし、ブレイクの瞬間を迎え、どうやって未来を刻んでいくのだろうか? そのストーリーに迫る。本稿で話を聞いたのは、お笑いトリオパンサーの尾形貴弘さん。1977年4月27日生まれ、宮城県東松島市出身で、NSC東京校の8期生。2008年に菅良太郎さんと向井慧さんとパンサーを結成