お笑い芸人のスマイリーキクチが２５日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ストーカーと誹謗中傷する人の共通点をあげた。北海道・函館市の会社員の男が４月２０日ごろから４回にわたり、函館市内の４０代の女性付近をうろつくストーカー行為をした疑いで逮捕された。警察によると、男と女性には面識はなく、女性が警察に相談して事件が発覚したという。男は女性の自宅敷地にあった車のワイパーにラブレターを挟むなどをしていた