筆者の実体験です。入社して間もない頃、ある同僚との距離の近さに違和感を覚えながらも、その優しさに救われていた私。しかし、その関係は思いもよらない形で裏切られることになりました。 距離の近さに戸惑いながらも心を開いた私 入社してすぐ、同僚の一人から個人LINEが届きました。 「年も近いし、よかったら友達に」 正直、最初は戸惑いました。まだ深く関わったこともないのに、画面いっぱいの絵文字と、ぐいぐい