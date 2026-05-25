れいわ新選組の大石晃子共同代表が2026年5月24日にXを更新。NHKの「日曜討論」に出演するにあたって、要項に「番組の切り抜き動画のSNS発信はおやめください」と書かれてあったとして、自身の考えを主張した。「著作権法違反にならないのに」大石氏は24日放送の「日曜討論」に各党の代表らとともに出演していた。一方、放送後にXで「情報共有」として、「日曜討論の参加要領に、番組の切り抜き動画のSNS発信はおやめください、との