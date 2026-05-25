アルバム「Brat」で、2025年「第67回グラミー賞」で最優秀ダンス/エレクトロニック・ミュージック・アルバム賞を受賞するなどした英シンガー・ソングライターのチャーリーXCXが、あえてメイクを落とさず寝るという自身の美容習慣を明かした。夜にしっかりメイクを落とさず、そのまま残しておくと「次の日の方がいい感じ」になっていると語っている。 【写真】このメイクももしや…アップは