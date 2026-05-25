タレントの平愛梨が25日までにInstagramを更新。自宅で行った焼き鳥パーティの写真で披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】平愛梨、自宅で“手作り”焼き鳥パーティ「素敵」「美味しそう」ネット絶賛（6枚）平が「お家でやきとりパラダイス」と投稿したのは、複数のオフショット。写真には、皿に盛り付けられた焼き鳥や調理を手伝う子どもたちの姿も収められている。投稿の中で平は「量があるから大変かなって