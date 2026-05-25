◆第１０５回愛１０００ギニー・Ｇ１（現地時間５月２４日、アイルランド・カラ競馬場・芝１６００メートル、良）欧州牝馬クラシック戦線の注目レースは１１頭立て（アメリカクイーンが出走取り消し）で行われ、２番人気のプリサイス（牝３歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎、父スタースパングルドバナー）が３度目のＧ１勝利を飾った。ウェイン・ローダン騎手とのコンビで最後の直線では大外から強烈な末脚を発揮し、内で叩