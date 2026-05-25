タレント・小島瑠璃子のピンク髪姿が反響を呼んでいる。２５日までにインスタグラムで「なぜかピンクが多い最近気持ちが明るくなります」と書き始めると、ピンク髪の近影を披露。肩出しのトップスを着たスタイルになっている。「皆様もお身体に気をつけてお過ごしください間も無く梅雨入りかな？お天気に気持ちが振り回されそうなときもあるけれど自分らしく心に栄養！」とつづっている。この投稿には「ピンクめっち