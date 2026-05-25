巨人は２５日、６月２日〜４日のオリックス３連戦（東京ドーム）の来場者全員に、通算３００号ホームランを達成した坂本勇人内野手の記念ステッカーをプレゼントすると発表した。球団公式ＳＮＳの投稿画像をベースにしたデザインで、入場ゲートで渡される袋に同封して配布される。詳細は球団公式ホームページまで。