◇MLB ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間25日、アメリカンファミリー・フィールド)ドジャース対ブリュワーズ戦に4歳の男の子が堂々としたノーバウンド投球を披露しました。始球式に登場したのはウェイロン・フレッチャーくん4歳。MLB公式は「父親のジャスティンが投稿したその才能で、ネット上で話題沸騰中」と紹介し57万人のフォロワーを抱える父親のInstagramにはウェイロンくんのあどけない姿だけでなく、鋭い球を振り抜く