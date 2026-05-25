◇MLB ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間25日、アメリカンファミリー・フィールド)7回1失点の好投で4勝目をマークした山本由伸投手について、デーブ・ロバーツ監督がコメントしました。2回に先制点を許した山本投手でしたが、5回以外毎回ランナーを出しながらも粘りの投球。6回には連打で1アウト1、2塁とされるも、ダブルプレーで打ち取るなど、7回92球、被安打7、奪三振3、与四死球2、失点1できっちりゲームメーク。試合前で