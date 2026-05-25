栃木の強盗殺人事件を受け、警察庁が捜査情報を警視庁に集約する異例の指示を出した。“トクリュウ”関与が疑われる広域犯罪の全容解明に向けた警察の対応策「T3」とは…。警察庁が異例の対応…警視庁「T3」とは栃木・上三川（かみのかわ）町の強盗殺人事件を受け、警察庁が異例の動きに出た。警察庁長官が21日の会見で、全容解明へ異例の対応を明らかにした。警察庁・楠芳伸長官：匿名・流動型犯罪グループを治安対策上の最重要課