フィギュアスケート女子元世界女王の浅田真央さん（３５）が２５日、最新ショットを公開。その可憐な姿が反響を呼んだ。ボウタイブラウスにブルーからホワイトのグラデーションのプリーツスカートで気品あふれる撮影姿を投稿。ＳＮＳなどでは「美しくてうっとりするし、なぜか涙が出てきました」、「やっぱり真央ちゃんはエレガントですね」、「いつ見ても超絶可愛いお姉様」、「スタイル美」との声が寄せられていた。