7人組グループ・Travis Japanの松田元太が、UHA味覚糖「忍者めしアイススラリー」の新TVCM「狂言すらり」篇に出演する（30日より西日本、6月6日より関東で順次放送）。【動画】そろりそろり…異色の演出を披露する松田元太今回は、日本の伝統芸能である狂言を取り入れた演出に初挑戦。能楽堂を舞台に、“現代忍者”として登場する松田が、すり足や“間”といった所作を通じて新たな表現を披露する。忍者姿から常夏の姿に変身