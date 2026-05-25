M!LK佐野勇斗（28）が25日、都内でローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策発表会に出席した。6月1日から放送されるテレビCMに、「新ハピろー！ファミリー」としてともに出演する梅沢富美男（75）ヒコロヒー（36）川栄李奈（31）上坂樹里（20）と登場。新たにCMキャラクターとなり、「ローソンのロゴが牛乳瓶のロゴなので、M!LKと縁があると感じている。運命だな」と笑みを浮かべた。同キャンペーンでは、商品の具材や重量を、