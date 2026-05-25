イオンタウンは、静岡県沼津市にショッピングセンター「イオンタウン沼津」の出店を決定し、24日に概要を発表した。2027年夏以降の開店を予定する。【画像】巨大…イオンタウン沼津のイメージ計画地は、静岡県東部の中心都市である沼津市の中心部である旧イシバシプラザ跡地。JR沼津駅から北へ徒歩圏内に位置し、公共交通機関、徒歩や自転車で来店しやすい。また、国道1号線・国道246号線に接続する県道162号線に面し、車での