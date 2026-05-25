詐欺電話をかけさせるため、男性を空港まで無理やり連れて行った疑いで男が逮捕された。カンボジアの詐欺拠点では、生成AI（人工知能）でビデオ通話中の顔を別人に差し替えていたとみられる。詐欺電話役にするため連行か愛知・蟹江署で20日、カメラがとらえたのは、両手で顔を隠す男。鈴木恒輔容疑者（34）だ。特殊詐欺のリクルーター役とみられ、詐欺電話をかけさせるため、男性を空港まで無理やり連れていった疑いで逮捕された。