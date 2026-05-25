モデルでタレントの吉川ひなの（46）が、24日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。最初の結婚を振り返った。吉川は99年、19歳の時にミュージシャンのIZAMと結婚。メディアからは「ままごと婚」と評され、結婚生活は7カ月で幕を下ろした。吉川は当時の自身について「ままごと婚だったと思います」と率直に語り「周りの大人に対してのアピールとか。自由にさせてくれないんだったら、私これやっちゃうよ