北海道旭川市で女子高校生を殺害した罪などに問われている被告の初公判が開かれ、被告は殺意などを否認し起訴内容の一部を争う姿勢を示した。法廷では事件の経緯や責任の有無が争点となり、裁判は引き続き審理が行われる予定だ。内田梨瑚被告がきょう初公判北海道旭川市で女子高校生を橋から落下させ殺害した罪などに問われている女の初公判が始まり、女は起訴内容の一部を争う姿勢を示した。殺人などの罪に問われた内田梨瑚被告は