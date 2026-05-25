南海キャンディーズ山里亮太（49）が25日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。古舘伊知郎からのプチ苦情に困惑した。芸能コーナーでフリーアナウンサー古舘伊知郎がVTR出演。「一番困るのは、山ちゃんの相談事です」と悩みを打ち明けた。古舘によると山里から「消費税の問題についてコメントをどういうスタンスでやった方がいいと思います？」との相談を受けたという。VTR中、山里は「（古舘が）連絡