6月下旬からプリマハム代表取締役社長に就任予定の阿部邦明氏。伊藤忠商事時代に所属した食料カンパニーでは食品の流通や開発などに携わり、ファミリーマートへの出向も経験。常に生活者に近い領域でビジネス感覚を磨いてきた。業界全体の生産量がやや落ち込んだ昨年も、同社コア事業のハム・ソーセージは市販品の伸びが寄与してプラスで着地。食肉事業も好調だ。他方で、主にコンビニ向けの惣菜ベンダー事業は苦戦した。新た