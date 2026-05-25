交通事故の瞬間に体の自由が一気に奪われた。昨日まで当たり前だった動作が突然「できないこと」に変わった。その現実に直面した時、健康とは当たり前のことではなく日常を支える土台だと痛感した。健康寿命とはその土台が機能している時間にほかならない。▼リハビリでは指が少し動く、数歩だけ歩けるといった変化に一喜一憂した。これまで意識すらしなかった行為自体がこれほど尊いものだったのかと知った。できること自体が生