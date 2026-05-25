はごろもフーズは、5月25日の「シーチキンの日」にあわせて、公式Xアカウント「シーチキン食堂」でプレゼントキャンペーンを実施する。25〜27日の3日間、「シーチキン食堂」公式Xアカウントをフォロー、該当の投稿をリポストした人の中から、抽選で30人に「シーチキン食べ比べセット」（5人）、「サンリオキャラクターズオリジナルクリアバッグ」（25人）をプレゼントする。2021年に創業90周年を記念し、創業日である5月25日