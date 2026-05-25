ブロードウェイミュージカル『BOOP! The Musical』の日本キャストによる公演スタートにあわせて、上演初日の5月27日よりタワーレコードの対象店舗およびタワーレコードオンラインにてコラボレーションキャンペーンが行われる。 （関連：香取慎吾と天海祐希の“因縁”とは――三谷幸喜の新作ミュージカルでの共演に至る、笑いと共鳴の歴史） 本作は、