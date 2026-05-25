チェジュ航空は、日本人旅客の韓国旅行の利便性向上を目的に、ソウル駅都心空港ターミナル利用特典を5月31日まで提供している。基本の受託手荷物に加えて5キログラム分を無料で追加できるほか、ソウル駅〜仁川国際空港駅間の空港直通列車乗車券の4,500ウォン割引を受けられる。さらに、同ターミナルで手続きを終えた日本人旅客のうち先着3,000名には、コンビニエンスストア「GS25」で利用できる2,000ウォン分のクーポンを進呈する