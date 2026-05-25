キャノピーbyヒルトン大阪梅田は、大阪発のアウトドアブランド「DOD」とコラボして「キャンパーノ・ビアガーデン」を4月24日から10月31日まで開催する。会場をDODのアウトドア用品で装飾し、キャンプ飯から着想を得た料理やドリンクを提供する。フードは4品・5品・6品から選べるセットプランのほか、すべての料理をアラカルトでも楽しめる。メニューはチーズガーリックブレッド、豚バラ肉・鶏肉・野菜の串焼き、海老・ホタテ・イカ