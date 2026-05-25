Prime Videoは、新シリーズ「スパイダー・ノワール」を5月27日よりプライム会員向けに独占配信する。ニコラス・ケイジがテレビシリーズ初主演を務め、「本格的なモノクロ版」と「リアルなカラー版」の2バージョンで配信される。 配信に先立ち、日本版第二弾予告映像や追加場面写真などが公開された。 (c) Amazon MGM Studios 「スパイダー・ノワール」は、マ