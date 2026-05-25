auフィナンシャルサービス、KDDI、沖縄セルラーは、「au PAY ゴールドカード」の有効会員数が5月に200万人を突破したと発表した。あわせて特典のリニューアルが発表されている。 新規入会・利用特典のリニューアル 6月1日に「au PAY カード」および「au PAY ゴールドカード」の新規入会と利用特典がリニューアルされる。 新たに提供される特典では